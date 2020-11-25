Найдорожчий депутатський мандат Тернопільської облради для “Слуги народу” – 140 тисяч, а “найдешевший” для “Свободи” – 17 тисяч

ЯКА “ВАРТІСТЬ” 1-ГО ДЕПУТАТСЬКОГО МАНДАТУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ?

Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС порахували “вартість” одного депутатського мандату Тернопільської обласної ради для партій, які отримали депутатські мандати за результатами проведених виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

Це дослідження було зроблено на основі даних протоколу Тернопільської обласної ТВК про результати виборів депутатів Тернопільської обласної ради та остаточних фінансових звітів виборчих фондів місцевих організацій партій, які брали участь у виборах депутатів Тернопільської міської ради та в підсумку отримали 5% від загальної кількості виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів в депутати від місцевих організацій партій.

Нагадаємо, згідно підсумкового протоколу Тернопільської обласної ТВК щодо виборів депутатів Тернопільської обласної ради 6 партій отримали право на розподіл депутатських мандатів. Зокрема, місцева організація партії «Європейська солідарність» отримала 17 депутатських мандатів, «Свобода» – 13 депутатських мандатів, «За майбутнє» – 12 мандатів, «Слуга народу» та «Батьківщина» по 8 депутатських мандатів, а місцева організація партій «Довіра» отримала 6 депутатських мандатів. Нагадаємо, що загальний кількісний депутатський склад Тернопільської обласної ради становить 64 депутати.

Отже, «вартість» 1 депутатського мандату Тернопільської обласної ради, згідно проведеного аналізу, для місцевої організації партії «Слуга народу» склала 140 тисяч 745 гривень, для організації партії «За майбутнє» – 116 тисяч 806 гривень, для партії «Довіра» – 75 тисяч 801 гривню, для «Батьківщини» – 27 тисяч 404 гривні , «Європейської солідарності» – 26 тисяч 305 гривень, і для місцевої організації партії «Свобода» – 17 тисяч 130 гривень.

Загалом, згідно остаточних фінансових звітів, серед партій, які отримали депутатські мандати за результатами виборів до Тернопільської міської ради, найбільше витратила на проведення передвиборної агітації місцева організація партії «За майбутнє» – 1 мільйон 401 тисяч 678 гривень , а найменше «Батьківщина» – 219 тисяч 232 гривні. Щодо інших місцевих організацій партій, то «Слуга народу» витратила 1 мільйон 125 тисячі 958 гривень, партія «Довіра» – 454 тисячі 806 гривень, «Європейська солідарність» – 447 тисяч 180 гривень, а місцева організація партії «Свобода» витратила на проведення передвиборної агітації, згідно остаточних фінансових звітів – 222 тисячі 700 гривень .

Як заначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: “Своєрідна “вартість” отриманих депутатських мандатів для різних місцевих організацій партій є досить різною і залежить від співмірності кількості отриманих мандатів і витрат на передвиборну агітацію партій. Також це говорить про значні витрати та «цінність» отриманих депутатських мандатів. Однак варто зазначити, що виборчі фонди місцеві організації партій, які брали участь у виборах до Тернопільської обласної ради були відкриті переважно в часовому проміжку – 28 вересня – 5 жовтня, а місцева організація партії «Сила людей» відкрила свій виборчий фонд лише 9 жовтня.”

“Тому спостерігаючи за перебігом передвиборчої кампанії місцевих виборів, ми ще протягом липня – вересня могли бачити на біл-бордах, сітілайтах, вивісках, реклами в Інтернеті, соціальних мережах, листівках, плакатах, тощо політичну рекламу, де було зображення символіки чи згадка назв політичних партій як потенційних учасників виборчих перегонів, що говорить про фактичну дочасність проведення передвиборної кампанії партіями. Тому відповідно витрати на таку дострокову передвиборчу агітацію немогли бути відображені у фінансових звітах виборчих фондів партій до їх реєстрації у відповідній ТВК як повноцінного суб’єкта виборчого процесу та відповідно утворення виборчих фондів. Однак і ті дані, які відображені у фінансових звітах дають можливість прослідкувати певні тенденції та зробити висновки. Таку своєрідну «вартість» депутатських мандатів досить часто визначають в містах країн Європи та США після проведення виборів. Тому ми також вирішили зробити такий аналіз за результатами виборів депутатів Тернопільської обласної ради” – додає Ігор Процик.

Нагадаємо, що участь у виборах до Тернопільської обласної ради взяли 13 місцевих організацій партій, у виборчих списках яких було зареєстровано 667 кандидатів в депутати. В Тернопільській області було утворено 6 територіальних виборчих округів з виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

За результати виборів депутатів Тернопільського обласної ради, згідно даних із протоколу про результати виборів депутатів Тернопільської обласної ради 25 жовтня 2020 року, складеному Тернопільською обласною ТВК, в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, найбільшу сумарну кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів в депутати отримала місцева організація партії «Європейська солідарність», отримавши 75386 голосів виборців, що становить 22, 55% голосів виборців, які взяли участь в голосуванні, 55 тисяч 16 виборців підтримали територіальні виборчі списки кандидатів в депутати від місцевої організації партії «Свобода», що становить 16,45% голосів виборців, місцеву організацію партії «За майбутнє» підтримали 50131 виборець (14,99 %), «Слуга народу» – 33791 виборець (10,10 %), «Батьківщина» – 32485 виборців (9,71 %), «Довіра» – 21736 виборців (6,50%).

Щодо партій, які не подолали 5%-го бар’єру підтримки виборців на виборах до Тернопільської обласної ради, то місцеву організацію партії «Голос » підтримали 15808 виборців, що становить 4,72% від загальної кількості виборців, які взяли участь в голосуванні, «Українську галицьку партію» підтримали 14706 виборців (4,39%), «Радикальну партію О.Ляшка» – 13251 виборець (3,96%), «Силу людей» – 11582 виборця (3,46%), «Порядок.відповідальність.справедливість» – 4992 виборця (1,49%), «Опозиційну платформу – за життя» – 3717 виборців (1,11%) і місцеву організацію партії «Най край» підтримали 1682 виборця, що становить 0.50% від загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

Загалом 359 тисяч 992 виборці Тернопільської області взяли участь у голосуванні на виборах депутатів Тернопільської обласної ради 25 жовтня 2020 року, явка виборців становила 45,55%.