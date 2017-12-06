Безвідповідальність водіїв вантажівок – причина перешкод на дорогах Тернопільщини

На цих вихідних шляховиків області вперше за цю зиму випробувала природа: область засипало снігом. Для надання безпечного та безперебійного руху транспорту при складних погодних умовах, дорожня техніка працювала цілодобово і практично без перепочинку. Рух автомобілів основними маршрутами забезпечили. Втім, на кількох ділянках області виникли інциденти. Щоправда, усіх їх об’єднував один нюанс – великогабаритний транспорт.

Улітку фури нищать дороги Тернопільщини, порушуючи температурний режим. Восени буряковози засмічують автошляхи багном, роблячи їх слизькими та наражаючи водіїв на небезпеку.

Роками кожен серйозний снігопад на Тернопільщині супроводжується численними дорожньо-транспортними пригодами за участю фур. Інколи транспортні засоби стають поперек дороги. Часто вантажівки опиняються у кюветі. Неодноразово через проблеми із великогабаритними автомобілями на дорогах області утворювалися кількакілометрові затори. Ба більше, ліквідувати наслідки снігопаду шляховики часто не можуть через ті ж таки фури. Їхні габарити просто не дозволяли під’їхати очисній техніці.

Головні причини проблем із рухом вантажівок: недотримання законодавства, безвідповідальність та банальна жадібність.

Так, проблеми із пересуванням у зимовий період виникають лише у тих фур, водії яких не замінюють шини, коли ті зношуються, не встановлюють на колеса ланцюги проти ковзання та нехтують вимогою закону перевозити не більше 40 тонн. Техніка не витримує і великогабаритний автомобіль не може зрушити з місця.

Дорожники завжди простягають руку допомоги і беруть на буксир фури, які застрягають у снігових заметах. Втім, інколи і спецтехніка не витримує ваги перевантажених фур. Так, у неділю автомобіль для посипання загорівся неподалік Козови, тягнучи вантажівку, вагою близько 70 тонн. При цьому, нагадаємо, максимальна допустима законодавством вага – 40 тонн.

Та все ж, завдяки злагодженості та потужній техніці підрядних організацій дорожникам вдається забезпечити рух транспорту за основними напрямками мережі доріг області, і це головне. Більше того, у розпал стихії, на відміну від сусідніх областей, Тернопільщина не обмежувала рух.

Служба автомобільних доріг Тернопільщини звертається до всіх водіїв з проханням без нагальної потреби не виїжджати на дороги, якщо все ж поїздку відкласти чи перенести неможливо, – мати з собою запас пального, засоби зв’язку, теплі речі, аптечку, гарячі напої. Окрім того, вирушаючи в дорогу, переконайтесь у справності транспортних засобів. Варто відмовитися від поїздок пасажирам з дітьми та екскурсійним автобусам.

Пам’ятайте, при сильних опадах на дорогах погіршується видимість, гальмівний шлях збільшується. Водії, не забувайте вмикати світло фар ваших авто і у денний час, це дозволить краще зорієнтуватись на дорозі. Слідкуйте за дорожніми знаками, які попереджають про можливу слизькість.

Будь-яку надзвичайну ситуацію краще попередити, ніж справлятися з її наслідками. Тому під час негоди закликаємо водіїв скористатися якимось із 32 місць виникнення надзвичайних ситуацій відстою для автотранспорту.

У разі, якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію на дорозі і вам потрібна допомога, у Службі автомобільних доріг у Тернопільській області цілодобово працює диспетчер. Звʼязатись з ним можна за номером телефону: (0352) 52-65-32.