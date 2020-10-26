Як повідомляють у Тернопільській обласній територіальній виборчій комісії, станом на 20:00 год 25 жовтня, із 797 318 усіх виборців області проголосували 356 964, що становить 45%.

Серед міських ТВК найбільше виборців прийшло віддати голос у Зборові (50%), Бережанах (48%), Шумську (47%). Найменше голосували у Кременці (34%), Почаєві (38%), у Тернополі (39%) виборців.

Серед сільських ТВК найбільш відповідально поставилися до виборів у Купчинецькій сільській ТВК (58%), у Підгороднянській — 57%, в Залозецькій і Саранчуківській — 56%, Борсуківській сільській ТВК (55%).