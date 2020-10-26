11:27 | 26.10.2020
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Новини Тернополя 

Всього на Тернопільщині проголосували 45% виборців: в яких районах найбільша і найменша явка?

Irena 0 Views Прокоментуй!

Як повідомляють у Тернопільській обласній територіальній виборчій комісії, станом на 20:00 год 25 жовтня, із 797 318 усіх виборців області проголосували 356 964, що становить 45%.

Серед міських ТВК найбільше виборців прийшло віддати голос у Зборові (50%), Бережанах (48%), Шумську (47%). Найменше голосували у Кременці (34%), Почаєві (38%), у Тернополі (39%) виборців. 

Серед сільських ТВК найбільш відповідально поставилися до виборів у Купчинецькій сільській ТВК (58%), у Підгороднянській — 57%, в Залозецькій і Саранчуківській — 56%, Борсуківській сільській ТВК (55%). 

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