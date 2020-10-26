Кременецьку громаду може очолити 36-річний Андрій Смаглюк
За попередніми підрахунками, одну з найбільших громад Тернопільщини, Кременецьку, очолив освітянин, директор однієї з міських шкіл, свободівець, 36-річний Андрій Смаглюк. За нього свої голоси віддали понад 25% кременчан. Явка по Кременецькій міській ОТГ 34,19%, – пише Терен.
Нагадаємо, Андрій Смаглюк уже має керівний досвід роботи. Після Революції Гідності він очолив Кременецьку районну раду. По завершенні каденції став директором НВК «Кременецька ЗОШ №5 – ДНЗ».
Разом з дружиною Мирославою Андрій Смаглюк виховує двох синів.
Попередні (неофіційні) результати з виборів Кременецького міського голови:
СМАГЛЮК А.М. – 2784 голоси (25,3922%);
ОСТАПЧУК І.С. – 2421 голос (22,0814%);
МАРИНЮК О.С. – 1721 голос (15,6968%);
БІНДАС А.М. – 1096 голосів (9,9963%);
ЛЕВЧУК А.В. – 843 голоси (7,6888%);
ВРОЧИНСЬКА Н.Л. – 744 голоси (6,7858%);
СТАНІСЛАВЕНКО А.В. – 591 голос (5,3904%);
МИШАКІВСЬКА Л.С. – 331 голос (3,0190%);
ОНИШКЕВИЧ В.О. – 328 голосів (2,9916%).