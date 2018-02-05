За те, що тернополяни відповіли полякам, москалі осквернили пам’ятник євреям?

У роки Другої світової війни у Тернополі нацисти розстріляли близько 10 тисяч євреїв, ще майже стільки відправили у табори смерті. На місці розстрілів у 1990-х спорудили пам’ятний знак. Свастику червоною фарбою на ньому невідомі наносять не вперше. Торік осквернення трапилось перед 75-ю річницею однієї із масових розстрільних акцій.

3.02.2018 р. на сайті Тернопільської міської ради знову з’явилось аналогічне повідомлення. Міський голова Тернополя Сергій Надал у своєму зверненні, зокрема, зазначив: «Я звертаюся до керівництва СБУ з вимогою розслідувати факт наруги над пам’ятником жертвам Голокосту. І особливу увагу звернути на російський слід. Не виключаю, що це відповідь наших ворогів на вчорашнє рішення міської ради Тернополя щодо вивішування революційних червоно-чорних прапорів поряд з державним».

Нагадаємо, 2.02.2018 р. на сесії Тернопільської міської ради ухвалили рішення вивішувати червоно-чорні прапори поруч із державними під час урочистих заходів. Таким чином тернопільські депутати відповіли на ухвалений польським Сеймом закон про заборону «бандерівської ідеології».

Тільки от логіки у повідомленні очільника міста небагато. У відповіді українців полякам. Сергій Надал чомусь побачив російську помсту євреям.