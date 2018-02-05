Маємо планове і чергове обдирання населення, — Петро Ландяк про зростання цін на ліки

Ми вже звикли до тихого і повзучого зростання цін на ліки. Та не лише на них. У лютому цього року фармацевти лякають українців зростанням цін на них, МІНІМУМ на 20-25 %, аргументуючи, девальвацією гривні (останні показники становлять близько 28 грн. за 1$.) і тим, що постачальники під час імпорту ліків та сировини для фармації закладають долар по 30 грн.

Інформую, тут не працює навіть проста арифметика. Адже при реальному курсі 25 грн. за 1 долар, який тривалий час був майже незмінним, постачальники рахували імпортні ціни по 27 грн. за 1$. Тобто розділивши 30 на 27 маємо ріст долара в розмірі лише 11%. Під час формування цін ще потрібно врахувати, що експедиційні та складські витрати, зарплата персоналу українських постачальників не прив’язана в прямій пропорції до девальваціі гривні!

Тому маємо планове і чергове обдирання нашого населення, а в першу чергу пенсіонера, на якому, напевне, цілою залишилась лише сорочка… Де влада (держава)??? Нормальна держава має забезпечити або справжню конкуренцію, що стримує зростання цін, або — жорстке державне регулювання. А в нас, в Україні, немає ні одного, ні другого!!! А що тоді є??? І як має бути далі??? Бажано, щоб на це питання відповів кожен українець. Бо лише думаючи, а потім діючи, можна зупинити сповзання країни в прірву… Депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк.