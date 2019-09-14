Землю продавати іноземцям не можна, – тернопільський депутат Петро Ландяк звернувся до Президента

Виступ Президента України Володимира Зеленського на щорічному міжнародному форумі “YES” з позиції форми – оцінюю на 12 балів. З позиції важливості піднятих проблем – також відмінно.

Важко піддавати сумніву налаштування Президента України в боротьбі з корупцією, тіньовою економікою, бідністю, несправедливістю. І це дуже добре!!!

А ось три головних “страви”, відведені паном Зеленським для гостей- інвесторів мене засмутили.

Перша страва-ЕНЕРГЕТИКА. Це дуже важлива і надто монополізована галузь. Однак, вона не є недосяжною для українців. І наробки маємо непогані.

Друга страва- ІНФРАСТРУКТУРА. Технологічно є достатньо освоєною нашими фірмами, та й фінансується вона з української кишені ( бюджету). А боротьба з контрабандою і тіньовою, яку декларує Президент Зеленський, дозволить значно збільшити українську скарбницю. Тому і тут не бачу потреби в сторонній допомозі!

Третя страва- ЗЕМЛЯ. Вона також подається інвесторам , як цукерочка!!!

Не добре! Дуже не добре!!!Продати землю чужим??? А собі, що залишимо???

А чому іноземним інвесторам не запропонувати реанімувати авіабудування, машинобудування групи “А”, виробництво засобів виробництва(верстати, станки, обладнання для виробництва) і групи “Б”- виробництво товарів народного споживання. Тоді комплексно до цих процесів зможе долучитися і отримає можливість для розвитку і зростання освіта, наука. В результаті цього будуть створені нові робочі місця.

А може нам залучити іноземців до освоєння виробництва електроніки і електротехніки, до відродження хімічної промисловості ???

Усі ці галузі разом з металургією були українською базою в радянський час, а тепер ми серйозно відстали.

Я хочу надіятись на команду Зеленського! Однак, землю продавати іноземцям не можна! Та і з тими двома “СТРАВАМИ”: енергетикою і інфраструктурою ми самі справимось.

Прошу почути нас, Володимире Олександровичу!

Депутат тернопільської міської ради Петро Ландяк