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Житель Тернопільщини встановив рекорд, голіруч відтиснувшись від землі на 5 цвяхах (Фото, відео)

Irena 31 Views Прокоментуй!

Сьогодні біля центрального поштового відділення Тернополя голіруч, на п`яти цвяхах Василь Шевчук віджався 50 разів від землі. Цей показник внесли у Книгу рекордів Тернополя. Свій подвиг силач присвятив Тернополю і тернополянам з нагоди Дня міста.

Рекордсмену 53 роки, він житель Хоросткова. До рекорду пан Василь готувався впродовж року.  Розповів, що багато років займається важкою атлетикою, працював тренером, наразі – підприємець.

Нагороду рекордсмену вручив заступник Тернопільського міського голови Леонід Бицюра.

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