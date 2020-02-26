Жителів села Микулинці, що на Тернопільщині, почали допитувати у відділку поліції. Так намагаються знайти організаторів мирного протесту, який виник через непрофесійне рішення щодо поселення евакуйованих із Китаю людей у санаторії «Медобори», – пише Терен. На місці на два дні перекрили дорогу, аби перестрахуватись від реалізації на практиці такої ідеї.

Жительку села Микулинці Олександру Жирук допитують від понеділка, 24 лютого. Вона не заперечує – участь у протесті брала, бо це її позиція щодо розвитку подій.

– Я не бачу жодного криміналу у цій події, – каже пані Олександра. – Ніхто не порушував правил мирного мітингу, на який ми отримали дозвіл. Рішення прийняли правильно. Але тепер знову починають сіяти паніку. Допитують жителів, священнослужителів, місцеву владу. Мова йде про статтю 279 – Блокування транспортних комунікацій.

У поліції цю ситуацію на разі не коментують.

Нагадаємо, паніку навколо коронавірусу голова обласної ради Віктор Овчарук назвав спланованим кимось сценарієм. Також українці, які зараз працюють в Китаї, часто вважають безвідповідальним рішення повертатись в такій ситуації додому.

При цьому, у Тернополі та області визначили лікарні, що прийматимуть хворих із коронавірусною інфекцією.