На Тернопільщині відкрили та освятили монумент Святої Покрови

Більше року тому Тернопільська обласна рада прийняла рішення про створення Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини.

Відтак ця установа обласної ради об’єднала кілька музеїв області, які пов’язані з історією визвольних змагань.

Поступово фонди музею поповнюються. Сьогодні, 28 серпня, на території комунальної установи обласної ради «Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини» відбулось урочисте відкриття монументу Святій Покрові. Фундатором, згідно заповіту, є уродженець Тернопільщини Степан Шпак – колишній громадський діяч і член Видавничого Комітету “Літопис УПА” в Канаді.

Привітав тернополян з видатною подією голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Переконаний, що тут буде зібрана вся історія боротьби за незалежність. У тому числі і новітня героїка під час Революції Гідності та російсько-української війни на сході нашої держави.

Від імені обласної ради, депутатського корпусу та від себе особисто висловлюю слова подяки ініціаторам спорудження такого монументу, благодійникам, авторам та скульпторам, усім, хто долучився до його створення. Дякую і депутатам обласної ради, які проголосували за виділення коштів і на благоустрій території, і на реконструкцію приміщень музею. Дуже сподіваємося, що департаментом фінансів обласної державної адміністрації будуть припинені спекуляції навколо рішення обласної ради про бюджет, і ми зможемо розпочати ці роботи. Твердо переконаний, що українська влада має відстоювати національні цінності, йти в одному напрямку з інтересами народу, а не стояти на перешкоді у патріотів, плюндруючи пам‘ять про наших Героїв.

Національно-визвольна боротьба, – це величезний пласт історичної спадщини, який потрібно досліджувати, вивчати та передавати наступним поколінням.

Світла пам’ять фундатору спорудження монументу Святої Покрови Степану Шпаку, уродженцю Тернопільщини, колишньому громадському діячеві і члену видавничого комітету “Літопис УПА” в Канаді.

Вірю, що саме тут, біля монумента «Свята Покрова – опікунка українського війська», 14 жовтня відбуватимуться урочисті заходи з нагоди Дня Українського козацтва, створення УПА, Дня Захисника України, – зазначив Віктор Овчарук.