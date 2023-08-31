Суд відхилив апеляційну скаргу Марʼяни Ю., оштрафованої за адміністративне правопорушення

29 серпня 2023 року суддя Тернопільського апеляційного суду розглянув апеляційну скаргу Мар’яни Ю. на постанову Тернопільського міськрайонного суду від 8 червня 2023 року.

Як встановлено судом першої інстанції, 7 травня 2023 року, патрулюючи м. Тернопіль під час комендантської години, о 1 год. 46 хв. працівники патрульної поліції на площі Героїв Майдану зупинили автомобіль “Сітроєн”. Під час перевірки документів у водійки транспортного засобу Мар’яни Ю. було виявлено ознаки алкогольного сп’яніння. Наявність такого стану підтвердилась тестуванням на приладі “Алкотест”, з результатами якого Мар’яна Ю. погодилась.

Постановою Тернопільського міськрайонного суду від 8 червня 2023 року Мар’яну Ю. визнано винною у вчинені адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння), і накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в дохід держави у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 тис. грн із позбавленням права один рік керувати транспортними засобами.

Не погодившись із судовим рішенням, захисник Мар’яна Ю. подав апеляційну скаргу, в якій просила постанову місцевого суду скасувати та закрити провадження в справі у зв’язку з відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду суддя, проаналізувавши наведені в апеляційній скарзі доводи та дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що суд першої інстанції повно, всебічно та об’єктивно дослідив усі обставини справи в їх сукупності і виніс законне та обґрунтоване рішення і підстав для його скасування немає. Тому апеляційну скаргу Мар’яни Ю. залишив без задоволення, а постанову Тернопільського міськрайонного суду від 8 червня 2023 року – без змін.