22:41 | 31.08.2023
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Паркувальні місця у Тернополі. Список

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Відповідно до рішення, визначено дні провадження діяльності місць для паркування транспортних засобів на 16-ти локаціях міста та години їх роботи. На Майдані Привокзальному паркувальний майданчик працює цілодобово.

Також згідно з рішенням, перелік місць для паркування транспорту доповнено адресою бульв. Тараса Шевченка (навпроти Українського Дому).

 

Режим роботи місць для паркування транспортних засобів в м. Тернополі 

№ п/п

Назва місця для паркування

(місце знаходження)

Дні провадження діяльності із паркування транспортних засобів  (крім святкових і неробочих днів, визначених статтею 73 Кодексу законів про працю України)

Час щоденної роботи

з жовтня по квітень

з травня по вересень

1

Майдан Волі

Щоденно

08:00 – 20:00 год.

(в неділю

12:00 – 20:00 год.)

08:00 – 22:00 год.

(в неділю

12:00 – 22:00 год.)

2

Вул. Патріарха Мстислава

Щоденно

08:00 – 18:00 год.

08:00 – 19:00 год.

3

Вул. Андрея Шептицького

Щоденно

08:00 – 17:00 год.

08:00 – 19:00 год.

4

Вул. Торговиця

Щоденно

08:00 – 17:00 год.

08:00 – 19:00 год.

5

Вул. Замкова (біля пологового будинку)

Щоденно

08:00 – 18:00 год.

08:00-19:00 год.

6

Площа Героїв Євромайдану

Щоденно

08:00 – 18:00 год.

08:00-19:00 год.

7

Вул. Дружби – вул. Івана Мазепи

Щоденно

08:00 – 22:00 год.

8

Вул. Оболоня

Щоденно

08:00 – 17:00 год.

08:00 – 19:00 год.

9

Вул. В’ячеслава Чорновола

Щоденно

08:00 – 18:00 год.

10

бул. Тараса Шевченка (біля драмтеатру)

Щоденно

08:00 – 18:00 год.

11

Вул. Миколая Коперника

Щоденно

08:00 – 18:00 год.

12

Вул. Поліська

Щоденно

09:00 – 21:00 год.

13

Вул. 15 Квітня – Братів Бойчуків

Щоденно

09:00 – 21:00 год.

14

Майдан Привокзальний

Щоденно (включаючи святкові дні та дні релігійних свят)

Цілодобово

15

Вул. Замкова

Щоденно

08:00 – 18:00 год.

16

Бульвар Тараса Шевченка (навпроти Українського дому «Перемога» )

Щоденно

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