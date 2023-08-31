Паркувальні місця у Тернополі. Список

Відповідно до рішення, визначено дні провадження діяльності місць для паркування транспортних засобів на 16-ти локаціях міста та години їх роботи. На Майдані Привокзальному паркувальний майданчик працює цілодобово.

Також згідно з рішенням, перелік місць для паркування транспорту доповнено адресою бульв. Тараса Шевченка (навпроти Українського Дому).

Режим роботи місць для паркування транспортних засобів в м. Тернополі