Паркувальні місця у Тернополі. Список
Відповідно до рішення, визначено дні провадження діяльності місць для паркування транспортних засобів на 16-ти локаціях міста та години їх роботи. На Майдані Привокзальному паркувальний майданчик працює цілодобово.
Також згідно з рішенням, перелік місць для паркування транспорту доповнено адресою бульв. Тараса Шевченка (навпроти Українського Дому).
Режим роботи місць для паркування транспортних засобів в м. Тернополі
№ п/п
Назва місця для паркування
(місце знаходження)
Дні провадження діяльності із паркування транспортних засобів (крім святкових і неробочих днів, визначених статтею 73 Кодексу законів про працю України)
Час щоденної роботи
з жовтня по квітень
з травня по вересень
1
Майдан Волі
Щоденно
08:00 – 20:00 год.
(в неділю
12:00 – 20:00 год.)
08:00 – 22:00 год.
(в неділю
12:00 – 22:00 год.)
2
Вул. Патріарха Мстислава
Щоденно
08:00 – 18:00 год.
08:00 – 19:00 год.
3
Вул. Андрея Шептицького
Щоденно
08:00 – 17:00 год.
08:00 – 19:00 год.
4
Вул. Торговиця
Щоденно
08:00 – 17:00 год.
08:00 – 19:00 год.
5
Вул. Замкова (біля пологового будинку)
Щоденно
08:00 – 18:00 год.
08:00-19:00 год.
6
Площа Героїв Євромайдану
Щоденно
08:00 – 18:00 год.
08:00-19:00 год.
7
Вул. Дружби – вул. Івана Мазепи
Щоденно
08:00 – 22:00 год.
8
Вул. Оболоня
Щоденно
08:00 – 17:00 год.
08:00 – 19:00 год.
9
Вул. В’ячеслава Чорновола
Щоденно
08:00 – 18:00 год.
10
бул. Тараса Шевченка (біля драмтеатру)
Щоденно
08:00 – 18:00 год.
11
Вул. Миколая Коперника
Щоденно
08:00 – 18:00 год.
12
Вул. Поліська
Щоденно
09:00 – 21:00 год.
13
Вул. 15 Квітня – Братів Бойчуків
Щоденно
09:00 – 21:00 год.
14
Майдан Привокзальний
Щоденно (включаючи святкові дні та дні релігійних свят)
Цілодобово
15
Вул. Замкова
Щоденно
08:00 – 18:00 год.
16
Бульвар Тараса Шевченка (навпроти Українського дому «Перемога» )
Щоденно