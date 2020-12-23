Суд взяв під варту рекетирів, які викрали чоловіка

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшли клопотання про обрання запобіжних заходів відносно двох підозрюваних у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.189 КК України (вимагання), ч.3 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом), – повідомляє пресслужба суду.

За версією слідства, в грудні 2020 року група осіб, діючи з корисливих мотивів, незаконно утримували гр.М. та гр. А. з метою вимагання грошових коштів в сумі 800 000 доларів США, що супроводжувалося заподіянням потерпілим тяжких тілесних ушкоджень та систематичними погрозами вбивством.

Відносно підозрюваних обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

З текстом ухвал суду можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за № 607/22222/20, 607/22225/20.