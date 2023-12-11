Суд збільшив заставу адвокату Ростиславу Лукашову до 3 млн.грн.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила заставу адвокату Ростиславу Лукашову, якого НАБУ і САП разом із депутатом Тернопільської районної ради Володимиром Тимчієм підозрюють у вимаганні 300 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Таке рішення 6 грудня ухвалила АП ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, антикорупційний суд визначив Лукашову 805 200 грн застави з покладанням низки обов’язків. Прокурор САП подав скаргу на це рішення.

«Апеляційну скаргу прокурора САП – задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді ВАКС від 17.11.2023 – скасувати. Постановити нову, якою у задоволенні клопотання старшого детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно (Лукашова – ред.) – відмовити. Застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у грошовому виразі становить 2 952 400 гривень», – ідеться в рішенні.

Також на нього поклали наступні обов’язки: прибувати за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, де знаходиться його місце проживання, без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт депутата Тернопільської райради Володимир Тимчія.

За версією слідства, підприємець Орест Самотяга підбурив потенційного покупця свого аграрного підприємства «Онікс» до надання неправомірної вигоди у сумі $20 тисяч судді Господарського суду Тернопільської області за ухвалення рішення на його користь, а також $300 тис. заступнику керівника Великоберезовицької громади Володимиру Тимчію та адвокату Лукашову за неперешкоджання в оформленні права власності та відмову від оскарження рішення суду. Водночас Тимчія та Лукашова підозрюють у вимаганні 300 тисяч доларів неправомірної вигоди. Тимчій склав повноваження депутата Тернопільської райради.