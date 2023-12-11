02:13 | 12.12.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернопільському музеї зберігається унікальна хустка, якій більше 150 років

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У фондовій збірці Тернопільського обласного краєзнавчого музею зберігається старовинна тернова орнаментована хустка фабричного виробництва, датована приблизно  1860 роком.

🔎 Назва «тернової» хустки походить від імені французького підприємця Гійома Луї Терно (1763–1833). Саме він запровадив виробництво тонкої тканини з вовни, додаючи до неї козячий пух.
На неї набивали квіткові або східні («турецький огірок») принти на хустки з тонкої вовни. Малюнок наносився на тканину за допомогою вибійки. Вибійчані хустки імітували набагато дорожчі перські, індійські шалі, виготовлені вручну за допомогою багатоколірного жакардового ткання або вишиття.
💰 Тернова хустка була недешевою. Відомо, в кінці XIX століття на західних теренах України, що входили до складу Австро-Угорщини, вартість хусток рівнялась📍 оплаті 20 робочих днів сільського жителя. Їх виробляли на багатьох мануфактурах на заході України, а також завозили з Чехії, Угорщини та Франції.
Вовняні хустки мануфактурного виробництва на західноукраї‌нських зе‌млях називали🔹 «тернова», 🔹«шалянова», 🔹«салісуха», 🔹«бродська».
👉 Хустка, яка зберігається в фондах музею, належала Остапюк Марії Павлівні (1885 р. н.), а їй дісталася від матері (1850 р. н), яка проживала в селі Онишківці Шумського району.
Згодом хустка передавалася в сім’ї з покоління в покоління.
Десь у 1960-х роках хустку, якій вже було десь 100 років, від прабабусь отримала Жукевич Олена (1945 р. н.), уродженка с. Голгоча Бережанського району.
У 1985 році пані Олена, вже проживаючи у місті Тернопіль, вирішила передати давню хустину до музею, щоб вона не загубилася у тодішньому вирі подій.
🔻Хустка кремова, фактура тканини зрідка має поздовжні смуги з шовкових ниток. По краю нанесений квітковий орнамент: червоні та сині квіти, галузки, листя, по кутах – букетики. По внутрішньому полі розкидані квіточки з листочками. Краї оздоблені в’язаними «френзелями».
З давніх-давен в українських сім’ях 💗 оберегом та символом любові й злагоди слугувала саме хустка. Зараз вона виступає у якості гарного аксесуару, що вдало доповнює жіночий образ. Нехай кожна хустка, яку ви носите, стане не лише елементом стилю, а й символом нашої національної гордості та єднання.

Галина Завіша, завідувачка сектора зберігання відділу фондів ТОКМ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *