Суперкубок області повернув до Тернополя великий футбол!

Майже рік у Тернополі не було справжнього чоловічого футболу. Його шанувальникам гри номер один з обласного центру та гостям Файного міста у святковий День Конституції України подарували кращі команди області – великогаївський «Агрон» та «ДСО-Поділля» (Тернопільський район) у поєдинку за суперкубок.

Матчі за суперкубок стоять особняком і не завжди фаворит святкує перемогу

Понад тисячу глядачів прийшли на головну спортивну арену області, щоби на власні очі побачити поєдинок, який мав назвати найсильнішу аматорську команду Тернопільщини. Адже в матчі за суперкубок зустрічалися дійсно достойні суперники, вони не лише розділили між собою найголовніші обласні трофеї 2017 року («Агрон» – чемпіон, а «ДСО-Поділля» – володар кубка), а й у чемпіонаті посіли два перших місця. До того ж у нинішньому сезоні великогаївська команда є лідером чемпіонату, а колектив із Тернопільського району знаходиться на відстані двох очок від другого місця й обидва колективи через сито попередніх етапів пробилися до півфіналу обласного кубка.

Матчу передувала красива церемонія відкриття, в які взяли участь не лише головні дійові особи – футболісти та арбітри, а й юні шанувальники футболу. Останні, безперечно, довго пам’ятатимуть цю подію, яка мала би стати для них поштовхом у подальшому вдосконаленні футбольної майстерності. І не виключено, що через роки хтось із цих маленьких хлопчаків теж вийде на цей стадіон, але вже в якості повноцінного гравця і своєю грою приноситиме славу тернопільському футболу.

Організатори матчу представили командам і глядачам красень-кубок, який було замовлено в Італії і який відтепер вручатимуть переможцям поєдинку за суперкубок області.

Після виконання гімну України, який є обов’язковим атрибутом для всіх офіційних футбольних поєдинків, які проводяться під егідою Федерації футболу Тернопільської області, розпочалася його величність гра.

Глядачі у своїх симпатіях розділилися практично навпіл. І хоча трішки більше їх приїхало з Великогаївської громади, яка є однією з найбільших на Тернопільщині, однак перекричати групу фанатів «ДСО-Поділля» з барабанами та дудками їм вдавалося не часто.

Перед початком поєдинку більшість футбольних фахівців фаворитом матчу вважали команду, яка представляє Великогаївську об’єднану громаду. І не випадково, адже «Агрон» є беззаперечним лідером нинішнього чемпіонату, команда вже у серпні планує стартувати у всеукраїнських аматорських змаганнях, і за кілька днів до цього поєдинку команди зустрічалися між собою в календарному матчі першості області, в тій зустрічі колектив із Великих Гаїв святкував перемогу (2:1). Однак подібні зустрічі завжди стоять особняком і не завжди фаворит святкує перемогу. Так власне сталося у цій зустрічі…

Гравці «ДСО-Поділля» були більш мотивованими

Футболісти «ДСО-Поділля», очевидно, швидше пристосувалися до нового футбольного газону тернопільського стадіону й одразу заволоділи перевагою. Напевно, свою роль зіграв і психологічний фактор та віра у власні сили, адже наставник команди з Тернопільського району Андрій Гринченко – хороший мотиватор, який перейняв ці риси у тренерів, під керівництвом яких йому довелося пограти під час плідної кар’єри футболіста. Що ж до футболістів «Агрону», то їх надломив швидкий пропущений гол, який трапився вже в дебюті матчу. Захисники великогаївської команди порушили правила біля власного карного майданчика на найдосвідченішому гравцю «ДСО-Поділля» Ігорю Швецю. А штатний виконавець штрафних ударів Ярослав Алексевич майстерно перекинув м’яча над стінкою, складеною із гравців «Агрону», і той, вдарившись у штангу, влетів у сітку воріт. Однак на цьому підопічні Андрія Гринченка не зупинилися і ще до перерви подвоїли свою перевагу. Після подачі кутового грузином Немо Шелією суперник вибив м’яча, але не далеко. Першим на підборі був Владислав Левчик, який з лінії штрафного майданчика точно пробив у нижній кут воріт. Знову м’яч поцілив у стійку і залетів у ворота без шансів для голкіпера «Агрону» Івана Рогаля. А крапку в матчі поставив досвідчений Ігор Швець, котрий на початку другого тайму виграв позицію в оборонця суперника Романа Андрієшина й ударом головою переправив м’яча у ворота після подачі кутового Немо Шелією. Власне грузина на пару зі Швецем та Алексевичем можна назвати героями матчу, адже перший віддав дві гольових передачі, другий відзначився голом і заробив штрафний, після якого було забито перший у поєдинку м’яч, а третій голом-красенем зі стандарту поклав розгром супернику.

Футбольна фортуна відвернулася від «Агрону»

Рахунок 0:3 до певної міри не відображає картини на футбольному полі. Трішки шкода підопічних Романа Курдупеля, адже футболісти «Агрону» своєю грою як мінімум награли на один гол, а при більшому везінні могли б і поборотися за нічию. Лише один їхній капітан Роман Мельник мав щонайменше п’ять реальних можливостей, щоби відзначитися. Також своїми шансами не скористалися й інші гравці великогаївської команди: Віктор Ковалик, Арсен Кривобедорий, Роман Гаврилюк, Руслан Луцик, Михайло Штанкевич. Однак футбол тим і цікавий, що він непередбачуваний, і коли ти не забиваєш, отримуй гол у відповідь. У конкретно взятому матчі більш раціонально до гольових моментів підходили гравці «ДСО-Поділля», які й відсвяткували комфортну перемогу.

Красень-кубок з Італії першим підняв на головою Дмитро Стриєшин

Одразу після фінального свистка арбітра матчу з Бережан Віталія Буняка, який кваліфіковано справився зі своїми обов’язками, представники обласної федерації нанесли на красень-кубок вигравіруваний надпис нового володаря суперкубка Тернопільщини.

Поки головний трофей чекав свого володаря, організатори дійства розпочали церемонію нагородження. Першими відзнаки отримала бригада арбітрів. Приємною несподіванкою для кращих гравців матчу – Віктора Ковалика з «Агрону» та Ярослава Алексевича з «ДСО-Поділля» – стали подарунки – футбольні м’ячі, але не прості, а з автографами всіх футболістів суперника по суперкубку.

А далі розпочався апофеоз свята – з рук заступника голови Тернопільської ОДА Юрія Юрика та виконавчого директора Федерації футболу Тернопільської області Василя Заторського футболісти, тренери та керівництво команд учасників суперкубка отримали спеціально виготовлені до цієї події медалі, які, безумовно, займуть особливе місце в колекції кожного.

Останнім за нагородою прийшов Дмитро Стриєшин із команди «ДСО-Поділля», котрий через важку травму не зміг взяти участі в матчі, але під звуки всесвітньовідомого хіта групи Queen «We Are The Champions» заслужив першим підняти кубок переможця над головою. Опісля суперкубок дістався кожному з команди-переможниці, гравці не стримували емоцій, адже подібні свята футболу трапляються не часто, а тому кожна така вікторія сприймається ними на «ура».

А після фото- й автографсесій, коментарів переможців і переможених володарі суперкубка скуштували традиційне у таких випадках ігристе шампанське…

КОМЕНТАР

Тарас Юрик, голова Федерації футболу Тернопільської області:

– Матч за суперкубок Тернопільської області перетворився на справжнє свято футболу. Володарем кубка стала симпатична команда «ДСО-Поділля» з Тернопільського району. Вітання гравцям, тренерам, керівництву клубу! Ви заслужили свою перемогу та довели, що не завжди фаворит матчу святкує перемогу. Слів вдячності також заслуговує «Агрон-ОТГ». Команда показала достойну гру, створила багато гольових моментів, але в таких матчах має бути один переможець.

Олександр Похилий, президент ФК «ДСО-Поділля»:

– Надзвичайно напружений матч, адже на полі зійшлись дві команди Тернопільського району і я, як голова Тернопільської районної державної адміністрації радію з того, що суперкубок області розігрувався між нашими районними командами. Але, звичайно, будучи президентом команди «ДСО-Поділля» – вболівав за них. Задоволений тим, що гравці проаналізували гру суперника і виробили свою стратегію гри на цей надважливий матч. Враховуючи те, що «Агрон-ОТГ» минулорічний чемпіон і в перше коло чемпіонату-2018 провів без поразок, вважаю, що «ДСО-Поділля» здобули велику перемогу та показали чудову гру, якою потішили всіх своїх вболівальників. Хочу подякувати тренеру Андрію Гринченко, всьому складу «ДСО-Поділля», а також команді «Агрон» за футбольне свято!

Владислав Левчик, автор одного з голів, півзахисник «ДСО-Поділля»:

– Я працював над тим, щоби забити у цьому матчі м’яч, сподівався, що так станеться, хоча був навіть готовий не забити гола, головне, щоби наша команда перемогла. В зустрічі відбулося і те, й інше, тому я дуже втомлений, але й дуже щасливий, адже вдалося подолати дійсно гідного суперника.

Хто вони, володарі суперкубка Тернопільщини?

Керівний склад «ДСО-Поділля»: Олег Іващенко (почесний президент клубу), Олександр Похилий (президент клубу), Андрій Галайко (віце-президент), Андрій Гринченко (граючий головний тренер), Микола Вірковський (тренер), Олег Данилюк (тренер), Петро Загурський (начальник команди).

Футболісти: Владислав Бритковський, Олександр Чернятинський, Петро Скобляк, Тарас Кормило, Віктор Дорофей, Назар Стецюк, Ярослав Алексевич, Дмитро Стриєшин, Володимир Лема, Віталій Мищишин, Валентин Білик, Артем Вітович, Станіслав Скибіцький, Назар Головко, Олександр Паламар, Владислав Левчик, Ігор Швець, Юрій Сорочан, Немо Шелія.