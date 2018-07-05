Що цікавого чекає молодь на прощі у Зарваниці

Молодіжна програма в рамках Загальноукраїнської прощі до Зарваниці 14-15 липня має декілька нових ініціатив. У рамках Єдиного молодіжного простору УГКЦ готуються нові та цікаві заходи, щоб допомогти молодій людині відчути себе паломником та частиною Церкви. Про це розповіли 4 липня на прес-конференції, яка проходила в Курії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії [повний відеозапис].

«Комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії у співпраці з ГО «Зарваницька ініціатива» проведе формаційно-просвітницьку зустріч для молоді в форматі відкритого університету, започаткувавши таким чином цікавий молодіжний проект «Зарваницькі зустрічі”, – розповів член оргкомітету прощі о. Роман Демуш. – Ми порушуватимуться актуальні питання для молоді в світлі послання праведного Митрополита Андрея Шептицького «Як будувати рідну хату».

Захід пройде на території молодіжно-духового центру в Зарваниці 14 липня (субота), з 18:00 до 19:30. Як зазначає о. Роман Демуш, цьогоріч запропонуємо молоді подискутувати та розважити над питанням трудової міграції з України. Участь в заході візьме Владика Теодор, Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський та інші представники молоді і громадських організацій.

На духовно-мистецькій програмі для молоді на Співочому Полі також не обійдеться без новинок. Цього року запрошено співочі колективи духовних семінарій УГКЦ: гурт «МетаНоя», Київська Трьохсвятительска духовна семінарія, духовий оркестр студентів Львівської духовної семінарії Святого Духа, студенти Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого. Окрім цього співатиме хор св. Василія Великого з м. Київ, гурт «PopryVse», Славко Геник та усім добре відома «Тріода».

Зі вступним словом та благословення до молоді звернеться Владика Михаїла (Бубній), Екзарх Одеський. Початок нічної програми о 00.30 у ніч проти 15 липня.

Традиційним і найбільш очікуваним молодіжним заходом на прощі в рамках творення Єдиного молодіжного простору УГКЦ стане зустріч Блаженнішого Святослава з молоддю (14 липня, 16.00, каплиця біля парафіяльного храму). Молодь зможе поставити питання Главі Церкви та почути від нього пастирські поради. Щира та невимушена атмосфера спілкування щороку збирає тисячі молодих слухачів.

«Молодь з нетерпінням чекає цієї зустрічі, – з радістю зазнається о. Роман Демуш і додає, що «участь в заході також візьме Президент Єпископської Конференції Італії Кардинал Гуальтієро Бассетті, який є особливим гостем від Апостольського Престолу».

прес-служба архиєпархії