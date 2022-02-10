Священика з Тернопільщини звинувачують у насиллі

Священика УПЦ МП Ігоря Кушнірука з Шумщини звинуватили у насиллі поти власного 25-річного сина. Відтак, Шумський райсуд оштрафував духівника.

У постанові суду вказано, що чоловік обзивав свого сина, погрожував йому та виганяв із дому. Сімейна сварка відбувалася в селі Андрушівка, в якому проживає сім’я священослужителя. У самому Шумському райсуді на розгляді перебуває ще дві справи про домашнє насильство цього священика – щодо дружини та щодо тещі.

Адмінпротокол за домашнє насильство на священика склали ще 1 лютого. «Близько 20:00 священик вчинив насильство в сім’ї відносно 25-річного сина – обзивав його нецензурними словами, виганяв із житлового будинку, погрожував фізичною розправою, чим завдав шкоду психічному здоров’ю свого сина», – повідомляється в постанові Шумського районного суду.

Під час судового засідання сам Ігор Кушнірук вину визнав і пообіцяв, що така ситуація більше не повториться. Відтак суддя Шумського райсуду Оксана Катерняк призначила чоловіку мінімальний штраф, передбачений статтею – 170 грн.

Водночас у цьому ж суді перебувають на розгляді ще дві справи про домашнє насильство, вчинене Ігорем Кушніруком щодо своєї дружини та тещі. Також суд почав розгляд справи про розлучення подружжя.



Джерело: Zaxid.net