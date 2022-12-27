У Тернополі виявили п’яного водія

Коли ранок розпочався зовсім не з кави: тернопільські патрульні виявили п’яного водія

Сьогодні, близько 9-ї години, під час патрулювання, інспектори помітили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив ПДР України.

Охоронці порядку зупинили автівку та, під час спілкування з водієм, виявили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1.25 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму. Окрім того, чоловік керував автомобілем без водійського посвідчення.

Інспектори склали на водія відповідні адміністративні матеріали та відсторонили останнього від керування транспортним засобом.