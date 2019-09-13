Новини Тернополя 

У водоматах Тернополя не вся вода відповідає нормам

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Фахівці Тернопільського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області  спільно із фахівцями Тернопільської регіональної державної лабораторії 03 вересня цього року перевірили якість питної води взірців у водоматах «Долина плюс», «Водограй–2700БС», «Джерело Зарваниці» в м. Тернополі.

За результатами фізико-хімічних, органолептичних та токсикологічних досліджень відхиленння  виявлено у водоматах «Долина плюс», за адресою: вул. Вербицького, 22  та «Джерело Зарваниці» за адресою: вул. Малишка, 1в. У вказаних водоматах встановлено невідповідність якості питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за мікробіологічними показниками.

З метою забезпечення санітарно- епідемічного благополуччя населення та реалізації заходів, спрямованих на профілактику та зниження рівня інфекційної захворюваності, керуючись ст.7,18,30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94р. № 4004 –ХІІ,  ст.9, 36, 43 Закону України  «Про захист населення від інфекційних хвороб» №1645 – ІІІ від 06.04.2000р., ДСанПіН 2.2.4-171-10  «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», суб’єктам господарської діяльності, які обслуговують дані автомати рекомендовано провести терміновий комплекс заходів, спрямованих на забезпечення якості питної  води у водоматах за вищевказаними адресами в м. Тернополі до відповідності нормативним мікробіологічним вимогам.

Головне управління  Держпродспоживслужби в Тернопільській області рекомендує мешканцям міста не вживати воду у якості питної із водоматів за вищевказаними адресами до усунення причин джерела бактеріального забруднення.

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