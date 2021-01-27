До ЗНО з української літератури розробили безкоштовні подкасти

Сайт Освіта.ua разом з Артуром Пройдаковим, який є вчителем з української мови і літератури та одним з найкращих знавців української літератури, підготували серію подкастів з підготовки до ЗНО.

У коротких випусках подкасту Артур Пройдаков розповідає про важливі аспекти творів, які включені до програми ЗНО з української літератури, а також акцентує увагу на особливостях тестових завдань з літератури.

Експерт із підготовки до ЗНО ділиться порадами, що допоможуть отримати додаткові бали під час складання тесту, і розповідає «секрети» тестових завдань з української літератури.

Кожен подкаст присвячений окремому автору, твори якого передбачені програмою ЗНО, знайомить з особливостями та коротким змістом цих творів, а також розповідає про їхні стильові характеристики, які необхідно знати учаснику для успішного складання тесту.

Подкасти допоможуть майбутнім учасникам тестування зручно та будь-де готуватися до ЗНО з української літератури.

На сайті доступні тридцять вісім випусків подкасту, присвячені всім темам, передбаченим програмою: «Фольклор», перлинам давньої української літератури «Повість минулих літ» та «Слово про похід Ігорів», а також творам письменників: Григорія Сковороди, Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Івана Карпенка-Карого, Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, Ольги Кобилянської, Лесі Українки та інших.