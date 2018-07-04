“Танцюристи сальси і бачати “написали” назву Тернополя… собою (фото)

Про викладене своїми тілами слово “Тернопіль”, яке студія Social Dance Club виклала на березі моря, не чув хіба що лінивий.

Минулоріч на танцювальному фестивалі в Одесі інструктор SDC Тернопіль Ігор Голінський запропонував своїй команді викласти назву їхнього міста із власних тіл. Втіливши ідею, танцюристи запостили фото в соцмережі, що подарувало їм багато переглядів і вподобань.

То ж учні та інструктори SDC Тернопіль згодом повторили свою ідею на ще одному фестивалі в Коблево, а цього року, вже традиційно “написали” назву свого міста на узбережжі Одеси.

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