Театралізована програма «Вулицями нашого міста» — легенди та маловідомі факти про вулиці Тернополя

у читальному залі науково-технічної бібліотеки Тернопільського національного технічного університету в рамках спільного проекту викладачів і студентів ТНТУ, учасників театральної студії «Introvision» відбулася прем’єра театралізованої програми «Вулицями нашого міста. Частина 1».

Глядачі мали можливість почути легенди та маловідомі факти про вулиці Тернополя та людей, чиїми іменами названі вулиці.

Цікаві історії доповнював музичний супровід вокально-інструментального ансамблю та гри на піаніно в чотири руки. Юлія Саржевська (у ролі Соломії Крушельницької) поділилася досвідом сценічного мистецтва. Вальс міста разом із вокалістками виконали юні учасники танцювального колективу «WorldDance».

Перлиною постановки став діалог гетьмана Івана Мазепи та Мотрі Кочубей. Головні ролі зіграли декан факультету ФРІ Богдан Ковалюк і студентка групи ПК-21 Софія Бондарук.

Автор сценарію, режисер, художній керівник, керівник проекту, аранжування, автор пісні «Приїжджай до нас в Тернопіль» – Ігор Шаблій.