Театральна студія ТНМУ «Art-Drama» поповнилася новими акторами

Відбір у дружний колектив театральної студії Тернопільського медуніверситету «Art-Drama» цього року виявився складним. В умовах карантину досвідчені студенти-актори і керівник студії повинні були змінити умови проведення довгоочікуваного заходу. Все відбулося в онлайн режимі. Від учасників вимагалось відео декламування вірша, етюд ( дія без слів) та додатково можна було вислати танець чи пісню.

У відборі взяли участь студенти медичного, фармацевтичного факультетів та інституту медсестринства. Всі умови були виконані – і члени творчої ради приступили до вибору фаворитів. Як зізнаються наші актори, що ще ніколи не було так важко відбирати учасників. Всі вони виявилися напрочуд талановитими та здібними. Кожен з них мав щось своє та особливе. Різні характери, різна поведінка, різні думки, різне декламування. Виділити когось особливого було важко. В результаті конкурсу театральна студія «Art-Drama» поповнилася п’ятьма новими акторами.

«Щиро раді знайомству з «новачками» та надіємось на швидку зустріч вживу в стінах нашого університету. Також бажаємо якнайшвидше повернутись до праці, щоб порадувати вас новою виставою», – зазначив лідер артдрамівців Станіслав Духній.

Прессекретар ТНМУ Яніна Чайківська.

Світлина Миколи Василечка.