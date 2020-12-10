17:32 | 10.12.2020
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Друге пленарне засідання першої сесії Лановецької міської ради: що прийнято?

Irena 0 Views Прокоментуй!
Сьогодні, 10 грудня, відбулося друге пленарне засідання першої сесії Лановецької міської ради.
Проголосували депутати за прийняття рішення про реорганізацію сільських рад шляхом приєднання до Лановецької міської ради та ліквідацію сільських виборчих комісій .
Ухвалили також питання про акти депутата Лановецької міської ради. Згідно із рішенням відтепер за населеними пунктами Лановецької громади закріплені відповідні депутати.
Окрім цього, розглянули на сесії ряд інших питань, в тому числі земельні.

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