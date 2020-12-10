Друге пленарне засідання першої сесії Лановецької міської ради: що прийнято?

Сьогодні, 10 грудня, відбулося друге пленарне засідання першої сесії Лановецької міської ради.

Проголосували депутати за прийняття рішення про реорганізацію сільських рад шляхом приєднання до Лановецької міської ради та ліквідацію сільських виборчих комісій .

Ухвалили також питання про акти депутата Лановецької міської ради. Згідно із рішенням відтепер за населеними пунктами Лановецької громади закріплені відповідні депутати.

Окрім цього, розглянули на сесії ряд інших питань, в тому числі земельні.