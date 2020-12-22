На Тернопільщині учасники АТО отримали у власність майже 9 тисяч земельних ділянок

З початку запровадження ініціативи щодо проведення заходів із виділення землі учасникам АТО (ООС), на Тернопільщині військовослужбовці отримали у власність 8 830 земельних ділянок площею понад 7 100 га.

Для ведення особистого селянського господарства учасники бойових дій отримали 3 981 ділянку площею понад 6 675 га. Ще 3 049 ділянок площею майже 280 га надано військовим для індивідуального садівництва. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд учасникам АТО (ООС) надано 1 800 ділянок площею близько 150 га.

Найбільшу кількість земельних ділянок передано військовим у Тернопільському районі (1 716 наділів площею 293,53 га) та місті Тернополі (1 551 ділянку площею понад 93,6 га).

Загалом до Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області та органів місцевого самоврядування регіону військовослужбовці подали 13 952 заяви про надання земельних ділянок у власність. За результатами розгляду заяв, військовим надано 9 647 дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення 10 420 земельних ділянок загальною площею майже 8,6 тис. га.

Довідково

На сайті Держгеокадастру розміщено покрокову схему дій для допомоги учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають отримати земельні ділянки.