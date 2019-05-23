Тепер церка св. Петра у Тернополі буде ще краща
Осередок Лицарів Колумба парафії св.ап.Петра м.Тернопіль, ініціює початок двох маштабних справ, а радше як зараз прийнято говорити – проектів.
Перший- це продовження покращення звуку в Храмі, а саме встановлення нових гучномовців на дзвінниці. Це дозволить закликати вірян на Літургію чистим без спотворень звуком дзвонів, а також транслювати Святу Літургію на вулицю.
Другий – це обладнання церкви зовнішньою підсвіткою .
Кілька кроків по даних питання вже зроблено. А саме гучномовці замовлено і проект підсвітки розроблено безкоштовно. На світлинах можна побачити приблизний зовнішній вигляд проекту підсвітки.
- Вчора ввечері ми провели випробовування декількох видів прожекторів для освітлення, ставлячи їх в різні місця на даху Церкви та внизу на клумбі. По результатах внесли зміни в проект в сторону зменшення точок освітлення. Частину робіт по встановленню підсвітки плануємо виконати власними силами для здешевлення проекту.
Та кошти все одно плануються доволі значні. Так аналогічні проекти виконані підрядником в інших церквах обійшлися громадам 50-100 тис.грн. І це не межа.
Зостається справа за коштами. Остаточний кошторис по нашому проекту зараз в стадії завершення.
Про збір коштів буде оголошено священниками після Служи Божої, але вже зараз можна приносити гроші в завхристію і жертвувати з поміткою “На освітлення Храму” або “На озвучення Храму” – кажуть брати.
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