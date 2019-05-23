Тепер церка св. Петра у Тернополі буде ще краща

Вчора ввечері ми провели випробовування декількох видів прожекторів для освітлення, ставлячи їх в різні місця на даху Церкви та внизу на клумбі. По результатах внесли зміни в проект в сторону зменшення точок освітлення. Частину робіт по встановленню підсвітки плануємо виконати власними силами для здешевлення проекту.

Та кошти все одно плануються доволі значні. Так аналогічні проекти виконані підрядником в інших церквах обійшлися громадам 50-100 тис.грн. І це не межа.

Зостається справа за коштами. Остаточний кошторис по нашому проекту зараз в стадії завершення.

Про збір коштів буде оголошено священниками після Служи Божої, але вже зараз можна приносити гроші в завхристію і жертвувати з поміткою “На освітлення Храму” або “На озвучення Храму” – кажуть брати.