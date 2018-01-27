Тернопільські рятувальники врятували собаку на кладовищі

26 січня о 12:53 на Бережанщині рятували собаку. Тварина застрягла в металевій огорожі на міському кладовищі, та не могла самостійно вибратися. Скавуління собаки почули перехожі та викликали рятувальників. Визволив собаку з полону черговий караул ДПРЧ-7. Чотирилапий був неабияк наляканий. Коли тварина опинилася на волі, рятувальники її оглянули й констатували – життю та здоров’ю собаки нічого не загрожує, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

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