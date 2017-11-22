Термінової допомоги потребує Марія Вітишин, колишня дружина загиблого в ДАПі кіборга Івана Вітишина, мати трьох його донечок.

У жінки виявили пухлину. У вересні цього року провели курс хіміо- та променевої терапії, зробили операцію. Тоді ще родина змогла самотужки назбирати необхідну суму.

21 листопада пані Марія поступила в тернопільський обласний онкологічний диспансер на повторні курсі “хімії”.

Скільки доз опромінення знову доведеться приймати, лікарі ще не кажуть. Проте готують жінку до операції за кілька днів.

А необхідних десятків тисяч гривень у сім’ї уже немає…

Волонтери Логістичного центру допомоги бійцям АТО просять тернополян та небайдужих благодійників відгукнутися та допомогти врятувати маму Софійки, Олександри, Марічки.

Кошти можна перераховувати на картку волонтера Логістичного центру Христина Феціца, або приносити особисто (тел.097-2-055-055). Звіт буде оприлюднено.

4731 2127 0094 1833 картка ПриватБанк на ім’я Христина Феціца (з позначкою “Для М.Вітишин)