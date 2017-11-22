Тернопільський обласний військовий комісар нашкодив, а тепер ховається від суду?

У зв’язку з неявкою військового комісара ТОВК, начальника Тернопільського гарнізону Володимира Катинського, судове засідання, призначене суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базаном Л.Т. на 16 листопада 2017 року, не відбулось. Про це повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

Обвинувачений повідомив суд, що, відповідно до отриманого припису, 16 листопада 2017 р. він повинен прибути у військову частину А0796 м. Рівне для вирішення питання про подальше проходження військової служби.

Варто зазначити, що призначене на 26 жовтня ц.р. судове засідання також було відкладено через не’явку свідків.

Органами досудового слідства військовому прокурору Тернопільського обласного військового комісаріату (ТОВК), начальнику Тернопільського гарнізону полковник Володимиру Катинському пред’явлено обвинувачення у тяжкому корупційному злочині, передбаченому ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). А саме, що під час зустрічі з військовим комісаром Заліщицького РВК Тернопільської обл. підполковником В. – полковник Катинський В.М. пообіцяв підлеглому посприяти у переведенні його військовим комісаром Борщівського РВК Тернопільської обл. Натомість В. повинен був побудувати обвинуваченому садовий будинок вартістю, еквівалентною 10 тис. доларів США.

18 жовтня 2016 р. під час передачі технічної документації на будинок Катинського В.М. було затримано військової прокуратурою Західного регіону України.

20 жовтня 2016 р. ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова йому було обраного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення 2 млн. грн. застави.

31 жовтня 2016 р. ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Львівської області розмір застави зменшено до 282 тис. 490 грн., в решті рішення суду першої інстанції залишено без змін.

3 листопада 2016 р. підозрюваного Катинського В.М. звільнено з-під варти у зв’язку з внесенням за нього застави та покладанням на нього обов’язків, передбачених п.п. 1-3, 8 ч.5 ст. 194 КПК України.

22 лютого 2017 р. кримінальне провадження направлено у Тернопільський міськрайонний суд доля розгляду по суті.

Дату наступного судового засідання буде повідомлено додатково.

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