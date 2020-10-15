20:58 | 15.10.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків – червоні. З 19 жовтня почне діяти нове епідемічне зонування

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 00 годин 00 хвилин 19 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

До червоної зони буде віднесено:  міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони Тернопільської області.

До помаранчевої зони: Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *