Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків – червоні. З 19 жовтня почне діяти нове епідемічне зонування

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 00 годин 00 хвилин 19 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

До червоної зони буде віднесено: міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони Тернопільської області.

До помаранчевої зони: Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.