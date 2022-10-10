07:34 | 11.10.2022
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернопіль частково залишився без світла і води

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Про це  повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал/

  • У Тернополі частково відсутні електроенергія та подача води. Будь ласка, дотримуйтеся алгоритму дій під час аварійного вимкнення води, світла, газу.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня Україна піддалася масованій ракетній атаці з боку російського агресора. За даними Генштабу, по нашій країні було випущено 83 ракети, 43 з них знищено силами ППО, дані постійно уточнюються.

Військова адміністрація повідомляє, що у Тернополі незабаром відновлять подачу водопостачання.

 

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