Тернопіль чекає колапс через поданий Урядом проект Державного бюджету на 2020 рік? Звернення депутатів

Сьогодні під час сесії тернопільської міської ради депутати прийняли звернення до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова та Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука щодо фінансового забезпечення потреб мешканців Тернопільської міської територіальної громади.

Зокрема, в зверненні йдеться про те, що поданий Урядом проект Державного бюджету на 2020 рік зменшує доходи бюджету Тернопільської міської територіальної громади всупереч тому, що протягом останніх років значно збільшені повноваження та сфери відповідальності громади. Передбачений бюджетом громади ресурс не дозволить нам забезпечити виконання власних та делегованих повноважень, унеможливить надання послуг громадянам.

Для недопущення суттєвого обмеження доступу мешканцям громади в медичному обслуговуванні, соціальному захисті та освіті, тернопільська міська рада закликає:

В проекті Державного бюджету України на 2020 рік:

підтримати норму про зарахування частини акцизного податку на пальне до місцевих бюджетів, що збільшить дохідну частину бюджету Тернопільської міської територіальної громади до 75,0 млн.грн. збільшити обсяг освітньої субвенції бюджету громади на 60,6 млн.грн., що врахує підвищення заробітної плати педагогічним працівникам та збільшить престижність до 20%, а також компенсацію з державного бюджету в розмірі 14,1 млн. грн на підвищення заробітної плати педагогічним працівникам дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

1.3. спрямувати 20% коштів дорожньої субвенції до бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад та передбачити формульний підхід щодо розподілу таких коштів між цими бюджетами;

1.4. забезпечити оплату з державного бюджету гарантованих державою пільг, зокрема, пільг на проїзд та послуги зв’язку, потреба в яких на 2020 рік по Тернопільській міській територіальній громаді складає відповідно 91,2 млн.грн. та 0,8 млн.грн.

1.5. передбачити на 2020 рік бюджету громади додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у в обсязі не менше 55,0 млн.грн та її формульний розподіл між районними бюджетами, бюджетами ОТГ та міст обласного значення.

Негайно дозволити оплатити кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, передбаченої у Державному бюджеті на 2019 рік, та перехідних залишків з 2018 року. Так на сьогоднішній день в місті завершено реконструкцію вулиці В.Чорновола та розпочато реконструкцію Привокзального майдану на загальну суму 19,5 млн.грн., з яких 2,7 млн.грн. оплачено, а 16,8 млн.грн. необхідно буде здійснити оплату органами Державного казначейства.