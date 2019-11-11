Ліквідація чи укрупнення районів і областей? – Петро Ландяк про те, як ведуть країну на манівці

Децентралізацію за Порошенка, я називав централізацією влади! Чому?

Тому, що :

– попередня влада розпочала процес об`єднання сільських рад , але при цьому не сказала, яке завдання в країні має бути вирішене в результаті цієї масштабної «реформи» ;

– ніякого перерозподілу коштів між центральною київською владою і владою на місцях не було!!! З 1 -го січня 2015року лише додатково ввели два податки: 5-ти процентний податок з продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і паливно-мастильних матеріалів ( бензин і дизпаливо) і податок на нерухомість фізичних і юридичних осіб . І ці податки спрямували в бюджети , як сільських і міських рад так і об’єднаних територіальних громад (ОТГ). При цьому з бюджетів сільських рад забрали податок на доходи фізичних осіб, а 60% цього податку залишили для ОТГ. Зробили таку нерівність і несправедливість, а після цього масовано по всій Україні розпочали пропаганду, що бачите – ОТГ гроші мають ,а сільським радам їх не вистачає. При цьому кошти регіналього розвитку також впродовж 2015-2018 років направляли виключно для ОТГ, а сільським радам давали ,вибачте, дірочку від бублика!;

-засади місцевого самоврядування НЕ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ в утвореннях з 10-ти, 20-ти, чи 30 -ти сіл!!! Нагадую, що у Франції діє 34000 громад, в Німеччині -їх налічується 14000 , в Іспанії та Італії по 8000. В наших сьогоднішніх умовах, оптимальне об`єднання ,вважаю, має бути в межах 5-7 сіл. В таких невеликих громадських утвореннях люди знають один одного, легко можуть комунікувати між собою і тому якраз в них будуть діяти принципи демократії і місцевого самоврядування і мешканці таких сіл зможуть ,з користю для себе, розпорядитись наяним майном і заробленими коштами. І цих принципів і методів центральна влада має навчати людей. І якраз так це робиться в усіх успішних країнах Європи! А в нас Ви таке чули чи бачили???

А яку роль в нашій країні мали б виконати Префекти, зі своїми наглядовими функціями і можливістю через Президента, а не через Верховну Раду,що значно важче, зупиняти дію рішень ОТГ чи навіть організовувати призначення в них дочасних перевиборів??? Чи тут не пахне певним диктатом, або чи це не є централізацією влади???

В у мене є ще багато чому-чому!

Також мене хвилює, що теперішня влада продовжує ту ж саму лінію, адже згідно її анонсів, чую про скорочення чи навіть ліквідацію районів і укрупнення областей!

В мене питання те ж саме. Яку проблему влада хоче вирішити цією великою «перебудовою», який результат країна має отримати і чи НЕ НАЛАМАЄМО МИ ТУТ ЧЕРГОВИХ ДРОВ???

Мене турбує, що в Києві лишились від попередньої влади ті самі виконавці і прикрившись позитивними словами РЕФОРМА І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, ведуть країну на манівці.

Ці та інші застереження мною , як головою громадської організації «Українська народна варта», будуть направлені Офісу Президента, Кабінету Міністрів і народним депутатам України від Тернопільщини.

Депутат тернопільської міської ради Петро Ландяк