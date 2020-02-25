Тернопіль опинився у топ-10 українських міст з найдорожчою комуналкою

Найбільше за комунальні платежі сплачують в Дніпрі, далі йдуть Кропивницький і Суми, найменше платять в Ужгороді і Чернівцях.

Про це повідомляє у себе на сайті Liga.Бізнес.

У рейтингу розраховані нормативні витрати на комунальні послуги однієї сім’ї з трьох осіб, які проживають в квартирі площею 50 кв м.

У квартирі є: гаряча/холодна вода, тепло, електроенергія і газ, але відсутні лічильники.

У виданні зазначають, що реальні цифри найімовірніше відрізняються від абсолютних результатів, оскільки у кожного домогосподарства завдяки різним лічильників індивідуальне споживання.

З урахуванням всіх платежів, сім’я з трьох осіб, які проживають в Дніпрі без лічильників, може заплатити за комуналку 3466 грн.

Друге місце – Кропивницький, де без тарифу на утримання будинку і поставку гарячої води, фінальний платіж – 3 379,13 грн, далі йдуть Суми – 3350 грн.

У топ-10 також входять: Рівне (3335 грн), Луцьк (3266 грн), Тернопіль (3288 грн), Чернігів (3242 грн), Київ (3 145 грн), Маріуполь (3 040 грн), а також Харків (3035 грн) і Миколаїв (3018 грн).

Найменше платять в Ужгороді, де без тарифу за опалення і постачання гарячої води, комуналка – 854,5 грн.

Трохи більше в Чернівцях – 1 840,8 грн (без платежу за утримання будинку та поставку гарячої води) і Херсоні – 2331,9 грн (без тарифу на тепло і поставку гарячої води)

Однак, як зазначається, реальні комунальні платежі в Ужгороді, по заявою місцевих жителів, в зимовий період складають 1500-2000 грн.

Основна витрата йде за газ і електроенергію, так як городяни активно використовують бойлери та котли.