У Тернополі відбулася презентація книги отця Михайла Забанджали «До джерел історії парафій Тернопільщини»

Сьогодні, 21 лютого, в Архикатедральному Соборі УГКЦ Тернополя відбулася презентація книги адміністратора парафії Успіння Пресвятої Богородиці смт. Козова отця Михайла Забанджали «До джерел історії парафій Тернопільщини». У виданні опубліковано невідомі документи про стан парафій у ХVIII столітті, унікальні документальні згадки з письмових масових джерел з фондів НМЛ та вибірки з шематизмів УГКЦ XVII-XX століть про парафії Тернопільщини.

«Ми з вам у цій хвилині є учасниками історичного дійства, бо вперше можемо тримати у своїх руках такі джерела, – наголосив у своєму слові єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор Матринюк. – Може порох історії припорошив би аркуші і той папір би так пожовк, щоб не можливо би було щось прочитати, якби не ентузіазм, натхнення, бажання о. Михайла Забанджали». Аналізуючи книгу, архиєрей Теодор підкреслив, що «це не просто повернення до джерел.., це велика історія наших попередників, яка стає живою, такою, що буде в нашому серці. Я переконаний, що ті історичні джерела про наші парафії – це не просто цифри, описи.., а завдяки старання о. Михайла сьогодні це є живе».

Доктор історичних наук о. Віталій Козак відзначив велику працю, значний вклад у збереження історичної пам’яті та відновлення історичної справедливості автора книги.

Запланований проект реалізовуватиметься у чотирьох томах. У першій книзі – опис парафій географічно розташованих у межах Тернопільського та Козівського районів (включаючи місто Тернопіль). Опрацьована чимала частина матеріалів архівного походження дозволяє по новому глянути на історію населених пунктів нашого краю.

Книга висвітлює локальну історію сіл і містечок акцентуючи увагу на джерелах, що походять із середовища Львівської єпархії Руської (Української) Церкви. Тексти перекладені з рукописів, багаті інформацією про топографію та прізвища місцевих жителів та священиків, описують стан парафій та відкривають колорит життя тогочасного села.

Вартість видання – 300 грн, замовити можна за телефоном 0962191383 (о. Михайло Забанджала).

прес-служба архиєпархії