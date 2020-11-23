Тернопіль осучаснять на 15,7 мільйона: стали відомі переможці Громадського бюджету

11 листопада відбулося підсумкове засідання Номінаційного комітету, на якому було затверджено та офіційно оголошено проєкти-переможці Громадського бюджету-2021 Тернопільської міської територіальної громади. Відповідно до результатів голосування, під час якого 27377 активних жителів громади сумарно віддали 40752 голоси за обрані ініціативи, переможцями визначено 7 великих та 16 малих проєктів Громадського бюджету-2021. На їхню реалізацію у наступному році буде спрямовано 15,7 млн. грн. із місцевого бюджету.

«Усі великі проєкти-переможці мають відношення до освітніх закладів»

Механізм громадського бюджету зародився у Бразилії в 1989 році, а сьогодні реалізується у багатьох містах світу, і Тернопіль – не виняток. Цей інструмент ініціатив надає можливість кожному жителю брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення міста та голосування за них. Громадський бюджет реалізується у двох формах: великі (від 300 001 до 1 450 000 грн.) або малі (від 1 000 до 300 000 грн.) у сферах безпеки та громадського порядку, велоінфраструктури, дорожнього господарства, енергозбереження, комунального господарства, культури, навколишнього середовища, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, спорту тощо.

Цього року найбільше голосів серед великих набрав проєкт «Молодіжний коворкінг- центр креативний простір «Аляска». Він буде реалізований на базі 28-ї школи і передбачає організацію території для спілкування громадської організації з мешканцями для налагодження тренінгів, навчань для комунікації між мешканцями, учнями, різними категоріями громадської організації. За нього проголосували 2160 осіб. Вартість проєкту – 1 мільйон 450 тисяч гривень

Також завдяки активності тернополян буде реалізовано проєкт «Живемо спортивно». Він передбачає облаштування і розміщення сучасного багатофункціонального спортивного майданчика з улаштуванням сучасного покриття та встановленням спортивних елементів на території ТНВК №15. За нього проголосували 1557 осіб, а вартість проєкту – 1 мільйон 450 тисяч гривень

На 3 місці за кількістю голосів «Легкоатлетичний стадіон із футбольним полем». За нього проголосували 1538 осіб, а обійдеться він майже в 1 мільйон 400 тисяч гривень. Таким чином новий стадіон отримають мешканці «Східного». На території, прилеглій до 18-ї школи, планують замінити асфальт на сучасне штучне покриття для бігу, оснастити майданчик новими огороджувальними сітками. Облаштувати зону спортивного відпочинку.

На території 10-ї школи також проведуть благоустрій, адже за проєкт «Шкільне подвір’я» проголосували 1529 осіб, а його вартість – 1 мільйон 400 тисяч гривень.

Проєкт передбачає максимально корисне використання площі фасадного двору, яка на сьогодні не використовується через аварійний стан. Це дасть можливість створити місце для проведення різноманітних шкільних заходів, цікавого дозвілля для школярів.

«Безпечна дорога до знань» – це ще один великий проєкт. За нього проголосували 1528 тернополян, а на його реалізацію буде витрачено 1 мільйон 206 тисяч гривень. Його мета – підвищення рівня безпеки та комфорту на проїзній частині поруч школи №19 для пішоходів та водіїв. Завдання проєкту полягає у відновленні покриття тротуарів, пішохідних доріжок, бордюрів, облаштування водовідведення.

У рамках реалізації Громадського бюджету № 20 буде проведено капітальний ремонт волейбольного поля на базі школи №7. Пропонується облаштувати волейбольний майданчик стандартного розміру з поліуретановим покриттям, що дозволить проводити змагання. За цю ініціативу проголосували 1480 тернополян, а вартість проєкту – 1 мільйон 450 тисяч гривень.

І останній переможець у групі великих – проєкт №1 «Комплексна модернізація території, прилеглої до шкіл № 26-27, для заняття різними видами спорту». За нього проголосували 1448 осіб, а його вартість – 1 мільйон 450 тисяч гривень.

Примітно, що всі великі проєкти-переможці мають відношення до освітніх закладів. Поза увагою тернополян залишилися такі корисні ініціативи, як Креативний простір на базі бібліотеки-філії №8 для дорослих та бібліотеки-філії №4 для дітей; облаштування велопарку “Drive track” зі спеціальним покриттям з використанням трекових елементів, доріжок, на яких можна рухатись на скейтбордах, велосипедах різних типів, роликах, самокатах, біговелах, маючи рівень підготовки від початкового до професійного; «Мистецька галявина» у парку «Топільче», де передбачалося спорудження літньої естради та місць для навчання мистецтву на свіжому повітрі.

Також у 2021 році буде реалізовано 16 малих проєктів, значна кількість з них має на меті проведення благоустрою територій шкіл або прилеглих до них.

Серед лідерів – проєкт №72 «Новий освітній простір для громади «Кінотеатр просто неба»». Планується облаштування кінотеатру просто неба на території школи №28 для проведення уроків, перегляду відеоматеріалів (у т.ч. документального кіно), відпочинку, зустрічей, організації зборів, концертів просто неба, реалізації проєктів.

Візуалізація проєкту “Кінотеатр просто неба” Візуалізація проєкту “Кінотеатр просто неба”

На другому місці – проєкт №49 «Перший сучасний спортивно-відпочинковий комплекс у мікрорайоні «Канада» на території Тернопільської ЗОШ №23».

Також тернополяни віддали свій голос за проєкт №16 «Капітальний ремонт гімнастичного спорядження «Здорові діти»». Передбачається, що під час реалізації проєкту на території 7-ї школи буде встановлено гімнастичний комплекс InterAtletika UT131.

Ще одним переможцем у категорії малих став проєкті №42 «Спортивний майданчик «Доступна фізкультура». Завдяки його реалізації буде встановлено вуличні столи для настільного тенісу на території школи №10. Це дасть змогу дітям, учням та їхнім батькам долучитися до постійних занять фізичною культурою та з користю проводити час.

Завдяки Громадському бюджету буде реалізовано проєкт №76 «Майданчик для настільного футболу в школі-ліцеї №6 ім. Н. Яремчука».

Такий майданчик – це місце для оригінальної футбольної гри. Інтерес до гри в коробці-майданчику великий. Грати і проводити час із користю зможуть не лише діти, а й сім’ї тернополян. Естетичне і практичне оформлення спортивного майданчика спонукатиме до збільшення кількості людей, які займатимуться рухливими іграми на свіжому повітрі.

Також тернополяни віддали значну кількість голосів за проєкт №84 «Освітньо-інформаційний простір (вул. Чорновола, 14)».

Його мета – облаштування на території двору, який є частиною архітектурного ансамблю скверу, декілька локацій: навчально-відпочинкову, мистецько-розважальну та кінотеатр просто неба.

Проєкт «Креативний простір для освіти та дозвілля» буде реалізовано на прилеглій території до 26-ї та 27-ї шкіл.

Наступний у списку проєкт №40 «Відпочинковий простір «Територія мистецтв».

Завдяки його реалізації буде створено відкритий культурний простір на території Тернопільського ліцею, а саме: встановлення дерев’яної сцени; облаштування навчально-відпочинкових локацій із USB-з’єднанням; встановлення ліхтарів вуличного освітлення на сонячних батареях; кущові насадження.

Також перемогу отримали проєкти №89 «Створення спортивно-ігрового майданчика «Маленька розминка» на вулиці 15 Квітня\Злуки та №55 «Дитячий майданчик для дітей різного віку на вул. Лесі Українки, 27, 29, 35».

Ще однією корисною ініціативою для міста стане проєкт №104 «Спортивно-реабілітаційний центр для учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей “Дім ветерана». Діяльність центру буде спрямована на підтримку та відновлення здоров’я, повернення до активного повноцінного життя у суспільстві, зміцнення/відновлення родинних та суспільно-корисних зв’язків учасників АТО/ООС, учасників бойових дій та інвалідів війни, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих учасників АТО/ООС).

Також у категорії малих проєктів достатню кількість голосів для реалізації проєкту отримали ініціативи з оновлення спортивно-оздоровчого комплексу на території ЗОШ №11 (проєкт №22) та облаштування навчально-розвиваючої мистецької локації на свіжому повітрі школи-ліцею №9 імені Іванни Блажкевич» (проєкт №35).

Побільшає у місті й освітлення, щоправда, не суттєво. Завдяки голосам тернополян планується освітити вулицю на ділянці від будівлі школи №4 до перехрестя вулиць Словацького та бульвару Шевченка, включаючи два пішохідних переходи (проєкт №15).

Небайдужі містяни і до братів наших менших. Відтак одразу дві корисних ініціативи буде реалізовано для чотирилапих. Це проєкт №108 «Газифікація, опалення та благоустрій території центру стерилізації та притулку тимчасового утримання безпритульних тварин». Це дасть можливість лікувати, утримувати та оперувати тварин у теплих приміщеннях, а також значно зменшить час на приготування їжі.

А у парку «Топільче» з’явиться мультифункціональний майданчик для домашніх тварин (проєкт №100). Він стане територією для проведення виставок собак, зоофестивалів «Подаруй тваринці дім!», освітнім простором, який об’єднає відповідальних господарів у спільноту, здатну спрямувати суспільство на розв’язання проблем тварин у місті.

Вікторія Ушакова



