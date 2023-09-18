18:15 | 19.09.2023
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Новини Тернополя 

Тернопіль планує взяти в кредит 30 тролейбусів

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15 серпня на черговій сесії міської ради депутати підтримали рішення «Про здійснення запозичення у 2023 році для фінансування проєкту «Оновлення електротранспорту міста Тернополя».

Рішення прийнято, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, з питань бюджету та фінансів.

Зокрема, передбачено здійснити місцеве запозичення шляхом залучення кредиту з метою фінансування впровадження проєкту «Оновлення електротранспорту міста Тернополя», який передбачає придбання до 30 нових низькопідлогових тролейбусів. Розмір та валюта запозичення до 5 500 000 євро. Строк запозичення – до 20 років (включаючи пільговий період 5 років).

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