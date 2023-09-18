Тернопільська класична гімназія стане ліцеєм

Нещодавно на сесії міської ради прийнято рішення про зміну типу та найменування Тернопільської класичної гімназії на Тернопільський класичний ліцей.

Рішення прийнято також і на виконання Закону України «Про освіту». Згідно з ним, освітній заклад по типу гімназія буде навчати лише до 9 класу. Тож для того, щоб учні гімназії могли здобуту повну середню освіту у 10, 11, 12 класах заклад перейменовано у ліцей.

Ліцей є закладом загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність за академічним спрямуванням та забезпечує здобуття початкової, базової та профільної середньої освіти. Організація освітнього процесу у групах здійснюється відповідно до освітньої програми Ліцею.

Також відповідно до рішення, будуть внесені зміни до Статуту навчального закладу та затверджено його в новій редакції.