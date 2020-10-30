Тернопіль – помаранчевий, Бережани, Кременець та Чортків – червоні. Затвердили нове епідемічне зонування
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
З 00 годин 00 хвилин 02 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.
до червоної зони буде віднесено:
– міста Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської област
до помаранчевої зони:
– місто Тернопіль, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Збаразький, Зборівський, Кременецький, Лановецький, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області
Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.