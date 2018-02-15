Тернопіль: рятувальники загасили пожежу в міській дитячій комунальній лікарні та врятували 18 людей

14 лютого о 18.15 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС в області надійшло повідомлення про дим з підвалу Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні розташованої по вул. Клінічній. Не гаючи часу, на місце події по підвищеному номеру виклику, було направлено 7 одиниць спеціальної пожежної техніки та 32 чоловіка особового складу.

За лічені хвилини вогнеборці прибули за вказаною адресою та розвідкою встановили, що загорання виникло в підвальному приміщені одного із корпусів лікувального закладу, горіли матеріли в архівному приміщенні, орієнтовна площа пожежі 30 м. кв.

В наслідок значного задимлення приміщень існувала загроза отруєння продуктами горіння пацієнтів та обслуговуючого персоналу лікувального закладу. Керівником гасіння пожежі прийнято рішення, паралельно з ліквідацією загорання, провести евакуацію людей з будівлі. Всього пожежні, за допомогою спецзасобів врятували 18 осіб, з них 17 дітей та 1 медичного працівника, яка постраждала внаслідок пожежі. Вивели на свіже повітря 31 дитину та 60 дорослих. Крім цього до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, персоналом лікарні організовано евакуацію в не задимлені приміщення 107 дітей.

Завдяки злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів о 18:45 пожежу локалізували, а 19:30 повністю ліквідували.

Внаслідок пожежі травмувалася працівниця архіву 1951 року народження. Її з опіками пальців та ознаками отруєння чадним газом шпиталізовано.

Керував гасінням пожежі начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей

Причини та матеріальні збитки – встановлюються, – повідомляє прес-служба ДСНС в Тернопільській області.