Тернопіль та область потребують донорської крові всіх груп

Реєструйтеся на ДонорUA та рятуйте життя — кожна донація дарує надію трьом пацієнтам. В особистому кабінеті ви одразу побачите, У лікарнях Тернополя та області — гострий дефіцит донорської крові всіх груп. Аби військові та цивільні пацієнти вчасно отримували допомогу, необхідні донори.на ДонорUA та рятуйте життя — кожна донація дарує надію трьом пацієнтам. В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.

«Дефіцит донорської крові існував і до повномасштабної війни. Сьогодні ж, коли наші військові щодня ризикують життям, а росіяни цинічно обстрілюють мирні міста, потреба у крові критична. Здавайте кров незалежно від того, яка у вас група й де ви мешкаєте — вона ніде й ніколи не буває зайвою», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Цього тижня потрібні донори крові таких груп:

Одеса: всі групи крові

Дніпро: всі групи крові

Миколаїв: всі групи крові

Київ: всі групи крові

Херсон: 1-, 2+/-, 4+/-

Кропивницький: всі групи крові

Житомир: 1-, 2-, 3-, 4-

Тернопіль: всі групи крові

Харків: всі групи крові

Рівне: всі групи крові

Як визначаються потреби у крові?

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу. З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

Ознайомтеся з переліком тимчасових абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!