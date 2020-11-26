37-ми річна Оксана Симоненко із Почаєва потребує негайної допомоги, часу обмаль: вартість операції 80 тис.у.о.
Негаразди із здоров’ям у Оксани Симоненко почалися два з половиною роки тому. Тоді жінка пройшла обстеження у Німеччині. Виявили проблеми із печінкою.
— Увесь цей час приймала ліки, а тиждень тому стан Оксани погіршився, — розповідає її близька подруга Тетяна Чух.
Каже, що звернулися за консультацією у Київську клініку. Там їй можуть провести трансплантацію органу. Вартість такої операції 80 тис. у.о. І допомога потрібна негайно.
— Також потрібен донор. Повинен бути хтось із родини. А ближче до операції потрібні будуть донори крові, — додає Тетяна.
Друзі та рідні Оксани просять усіх небайдужих допомогти у лікуванні.
Оксані лише 37 років. Із чоловіком вона виховує 13-ти річну доньку.
Сама ж Оксана із тринадцяти років залишилась сиротою і зростала з старшою сестрою та братом.
Хто має можливість допомогти:
Номер картки 5168757393728227 на ім’я Павло Симоненко (чоловік Оксани)
4149499150090262 Симоненко Оксана Олександрівна