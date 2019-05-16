Тернопіль відзначає День вишиванки та День Європи

Під звуки гімну України та Європейського Союзу очільники області разом із кращими учнями та студентами міста підняли прапори нашої держави та європейської співдружності на флагштоках біля будівлі обласної ради. Так розпочалися заходи з нагоди Міжнародного Дня вишиванки та Дня Європи в Україні.

Голова обласної ради Віктор Овчарук привітав усіх присутніх із святом вишиванки, яка є «культурним надбанням світового масштабу, етнічним брендом української нації».

“Українці шанують вишиванку, пишаються нею у всі часи, бережуть у дні радості та у лихоліття. Тому українці – непереможні! Особливо це відчувається у сім’ї європейських народів. День Європи в Україні – це символ нашої спільної історії, наших спільних цінностей. А ще відкриття нових можливостей не лише для України, а й для європейців. Все більше і більше людей в країнах Євросоюзу відкривають для себе Україну як країну величезних можливостей щодо туризму, культурного обміну та проведення ділових контактів, і все більше українських, у тому числі і тернопільських, компаній знаходять свої можливості на ринку країн ЄС”, – наголосив очільник обласної ради.

Невеликий концерт усім присутнім зарепрезентували студенти Тернопільського національного економічного університету, артисти обласної філармонії.

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