До уваги тернополян: Що чекає громадян за прострочення оплати комунальних послуг

З 1 травня 2019 року вступив в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги», який регулює права та обов’язки як надавачів комунальних послуг, так і їх споживачів. Згідно ст. 26. Закону передбачена відповідальність за несвоєчасне здійснення платежів за спожиті послуги. То що ж загрожує злісним неплатникам?

Законом передбачено, що до комунальних послуг належать:

– житлова послуга – послуга з управління багатоквартирним будинком;

– комунальні послуги – постачання та розподіл природного газу, постачання та розподіл електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Надання житлово-комунальних послуг здійснюється згідно укладених договорів між споживачами послуг та їх надавачами. Термін дії договорускладає один рік.

Одна із сторін за місяць до закінчення терміну дії договору має право письмово повідомити про бажання відмовитися від договору. Якщо таке повідомлення не надходило, договір вважається продовженим на наступний рік.

У випадках, коли споживач необґрунтовано відмовляється від укладання договору, надання комунальної послуги такому споживачу буде припинено.

Що стосується оплати за спожиті комунальні послуги, вона здійснюється щомісяця, якщо в договорі не зазначено іншого порядоку та строків.

Зверніть увагу! Згідно ст. 26. Закону «Про житловокомунальні послуги» з 1 травня 2019 року передбачена відповідальність за несвоєчасне здійснення платежів за спожиті послуги. У випадку несвоєчасної оплатиспоживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Проте пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

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