У Чорткові військові не зможуть купити алкоголь? Міська рада прийняла відповідне рішення

Виконком чортківської міської ради прийняв рекомендаційне рішення про обмеження продажу алкоголю. Про це повідомляють у міській раді.

З метою підтримки авторитету українських військовослужбовців, задля попередження можливих правопорушень та підтримання належного стану здоров’я військовослужбовців військової частини А1915, виконавчим комітетом Чортківської міської ради прийнято рішення «Про рекомендацію щодо припинення продажу алкогольних напоїв особам (військовослужбовцям) у військовій формі одягу».

Згідно з рішенням, усім магазинам та закладам громадського харчування, які діють на території Чорткова, рекомендовано припинити продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам, які мають ознаки належності до будь-якого військового формування. До таких ознак належать військова форма чи озброєння.

Командирам військової частини, військовослужбовці якої дислокуються на території Чорткова, рекомендовано посилити контроль щодо недопущення розпивання алкогольних та слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами на території військових частин, військових об’єктів або виконання ними обов’язків військової служби в нетверезому стані.

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