00:58 | 17.09.2024
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Війна 

Радісна новина для усієї рятувальної родини ДСНС!

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З полону повернувся наш колега Олексій Данченко, помічник начальника зміни Оперативно-координаційного центру ДСНС Київщини.

Олексій був у складі групи, яка організовувала евакуацію та була у супроводі мирного населення з міста Гостомель.

Понад два роки полону, відірваний від родини, близьких та колег, відірваний від української землі…

Тепер Олексій повернувся додому і ми неймовірно раді бачити його живим та неушкодженим. Щиро вдячні кожному, хто підтримував Олексія та його родину в цей складний час. Разом ми сильніші, разом ми непереможні!

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