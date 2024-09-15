Радісна новина для усієї рятувальної родини ДСНС!

З полону повернувся наш колега Олексій Данченко, помічник начальника зміни Оперативно-координаційного центру ДСНС Київщини.

Олексій був у складі групи, яка організовувала евакуацію та була у супроводі мирного населення з міста Гостомель.

Понад два роки полону, відірваний від родини, близьких та колег, відірваний від української землі…

Тепер Олексій повернувся додому і ми неймовірно раді бачити його живим та неушкодженим. Щиро вдячні кожному, хто підтримував Олексія та його родину в цей складний час. Разом ми сильніші, разом ми непереможні!