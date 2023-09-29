У Тернополі перенесли дати відзначення окремих свят

У зв’язку з переходом на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, у Тернопільській громаді перенесено окремі дати відзначення державних та релігійних свят.

Театралізовані дитячі ранки зміщено з 19 грудня на 4, 5 та 6 грудня відповідно. Засвічення головної ялинки міста заплановано на 22 грудня, за умови, якщо новорічну красуню будуть встановлювати цього року.

Серед іншого є заходи, які у громаді в 2023 році проводитися не будуть, зокрема, нагородження тернополян Премією Володимира Лучаківського та конкурс «Феєрія новорічного міста».