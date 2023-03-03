Тернопільщина: за січень-лютий до зведеного бюджету надійшло майже 2 мільярди гривень

Платники Тернопільщини у складний воєнний час продовжують підтримувати економіку України, сумлінно сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних Сил України та соціальних виплат.

Так, протягом січня-лютого цього року Зведений бюджет України від платників Тернопільщини отримав 1 млрд 976,1 тис. грн податків та зборів. Вдалося забезпечити приріст порівняно з січнем-лютим 2022 року, який склав 383,5 млнгривень або ж 24 відсотки.

До державної скарбниці від наших краян надійшло 703,1млн гривень. Серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок на додану вартість (291,8 млн грн), податок на прибуток (59,3 млн грн), а також акцизний податок(17,4 млн грн).

Доходи місцевих бюджетів упродовж перших двох місяців року склали понад 1,2 млрд гривень. Це на 279,9 млн або ж на 28,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!