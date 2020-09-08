ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ШТАБУ СТАНОМ НА 10:00 8 ВЕРЕСНЯ

Загалом у лікарнях Тернополя – 135 хворих на COVID-19.

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 8 вересня перебуває 83 хворих на коронавірус. 78 з них – тернополяни. 4 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 11 – на кисневому концентраторі. 3 людей підключені до апарату штучної вентиляції легень. 7 пацієнтів у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 8 вересня – 16 хворих (9 дітей і 7 дорослих) з підтвердженим COVID-19. 21 людина у лікарні – з підозрою на коронавірус.

Станом на 10 годину 8 вересня в Тернопільській міській лікарні №3 перебуває 36 хворих на коронавірус. 2 пацієнтів перебувають на кисневій підтримці через маску, 9 пацієнтів – на кисневому концентраторі. 3 людей у лікарні з підозрою на коронавірус.